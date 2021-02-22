RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім українських вишів увійшли
до рейтингу найкращих у світі

Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 11:33

Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі

Пропонуємо до обговорення:
Сім закладів вищої освіти в Україні увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS Ranking. Кращі результати продемонстрували:

Дивися повний текст Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92851
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 11:33

Кому интересно весь рейтинг самому посмотреть - https://www.topuniversities.com/univers ... kings/2021

PS: выбрал страны Украина и Россия....стало грустно... из 39-ти ВУЗов в рейтинге только 7 украинских и "над нами сверху" 16 российских ВУЗов. И если наш лучший Каразина на 477 месте, то российский Ломоносова на 74. Неужели, у нас все так плохо с образованием ?
LutsMan
 
Повідомлень: 857
З нами з: 10.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середня зарплата в Україні і в світі — рейтинг 1, 2
R2 » Суб 27 лют, 2021 11:01
16 1149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 бер, 2021 10:32
klimenkovaceslav1
Українці розробили перший у світі військовий...
R2 » Пон 22 лют, 2021 20:44
9 507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 бер, 2021 17:30
Джон
Українських водіїв хочуть зобов'язати проходити ще одні...
R2 » Вів 02 бер, 2021 20:25
8 525
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 20:38
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.