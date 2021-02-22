Сім закладів вищої освіти в Україні увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS Ranking. Кращі результати продемонстрували:
Дивися повний текст Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 11:33
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
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Дивися повний текст Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі.
Додано: Нед 07 бер, 2021 11:33
Кому интересно весь рейтинг самому посмотреть -
PS: выбрал страны Украина и Россия....стало грустно... из 39-ти ВУЗов в рейтинге только 7 украинских и "над нами сверху" 16 российских ВУЗов. И если наш лучший Каразина на 477 месте, то российский Ломоносова на 74. Неужели, у нас все так плохо с образованием ?
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