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Рейтинг автомобілів, які без проблем проїжджають понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 бер, 2021 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Серед лідерів рейтингу найбільше рамних позашляховиків.
Дивися повний текст Рейтинг автомобілів, які без проблем проїжджають понад 300 тисячі кілометрів
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Додано: Нед 07 бер, 2021 11:49
300 тысяч километров не пердел (с)
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