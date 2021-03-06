Шмигаль заявив, що бюджет України за рахунок "нульових" декларацій може отримати мільярди гривень.
Дивися повний текст Україна за рахунок \"нульових» декларацій може отримати мільярди гривень.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 13:48
Україна за рахунок "нульових» декларацій може отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за рахунок \"нульових» декларацій може отримати мільярди гривень.
Додано: Нед 07 бер, 2021 13:48
Смотрите чтобы после следующих выборов все ваше кодло с предыдущими без амнистии по этапу не пошло.
Народ на грани срыва.
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