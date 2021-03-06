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Україна за рахунок "нульових»
декларацій може отримати...

Україна за рахунок "нульових» декларацій може отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 13:48

Україна за рахунок "нульових» декларацій може отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Шмигаль заявив, що бюджет України за рахунок "нульових" декларацій може отримати мільярди гривень.

Дивися повний текст Україна за рахунок \"нульових» декларацій може отримати мільярди гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 13:48

Смотрите чтобы после следующих выборов все ваше кодло с предыдущими без амнистии по этапу не пошло.
Народ на грани срыва.
p_a_l
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