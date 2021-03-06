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В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 бер, 2021 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Вже в цьому році в Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція.
Дивися повний текст В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ
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Додано: Нед 07 бер, 2021 14:34
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