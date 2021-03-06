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В Україні вже цього року
запустять інспекцію з ЖКГ

В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 14:33

В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Вже в цьому році в Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція.

Дивися повний текст В Україні вже цього року запустять інспекцію з ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 14:34

Бюрократы без работы не останутся. Штраф или откат? Вот в чем вопрос
welmexplus
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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