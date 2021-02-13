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Люди готові на будь-яку роботу:
рекрутер розповіла про...

Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 17:50

Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом в Україні не зростуть зарплати, а зараз ситуація така, що люди згодні на будь-яку роботу.

Дивися повний текст Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про зарплати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 17:50

Выборка по малярам так себе, во первых из-за карантина меньше новых объектов строилось и вводилось в эксплуатацию ну а во вторых в связи с ростом стоимости жилья меньше объектов уходило на ремонт по сравнению с 2019 годом
dotster
 
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