Найближчим часом в Україні не зростуть зарплати, а зараз ситуація така, що люди згодні на будь-яку роботу.
Дивися повний текст Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про зарплати в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 бер, 2021 17:50
Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про зарплати в Україні.
Додано: Нед 07 бер, 2021 17:50
Выборка по малярам так себе, во первых из-за карантина меньше новых объектов строилось и вводилось в эксплуатацию ну а во вторых в связи с ростом стоимости жилья меньше объектов уходило на ремонт по сравнению с 2019 годом
Зараз переглядають цей форум: ani200965 і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|