Торік столиця Фінляндії Гельсінкі очолила світовий рейтинг міст за якістю життя City Wellbeing Index.
Дивися повний текст Названо місто з найвищою якістю життя.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 19:15
Названо місто з найвищою якістю життя
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Дивися повний текст Названо місто з найвищою якістю життя.
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