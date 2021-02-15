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Названо місто з
найвищою якістю життя

Названо місто з найвищою якістю життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 19:15

Названо місто з найвищою якістю життя

Пропонуємо до обговорення:
Торік столиця Фінляндії Гельсінкі очолила світовий рейтинг міст за якістю життя City Wellbeing Index.

Дивися повний текст Названо місто з найвищою якістю життя.
R2
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summacut
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