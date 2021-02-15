Тренд на чотириденний робочий тиждень набирає обертів по всьому світу.
Дивися повний текст Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний робочий тиждень.
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Додано: Нед 07 бер, 2021 23:48
Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний робочий тиждень.
Додано: Нед 07 бер, 2021 23:48
Представьте какой будет эффект, если наших чиновников вообще не пускать на работу
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