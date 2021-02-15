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Роботодавці по всьому світу
почали вводити чотириденний...

Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 23:48

Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний...

Пропонуємо до обговорення:
Тренд на чотириденний робочий тиждень набирає обертів по всьому світу.

Дивися повний текст Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний робочий тиждень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 бер, 2021 23:48

Представьте какой будет эффект, если наших чиновников вообще не пускать на работу
welmexplus
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