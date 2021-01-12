Про це пише «Пенсійний кур'єр».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 бер, 2021 04:25
Як підтвердити пільговий стаж
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Дивися повний текст Як підтвердити пільговий стаж.
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