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За 2020 кількість боргів за комуналку зросла на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 бер, 2021 15:21
Пропонуємо до обговорення:
342 232 проваджень відкрито щодо українців, які не сплатили комунальні послуги у 2020 році.
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