RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 2020 кількість боргів
за комуналку зросла на 50%

За 2020 кількість боргів за комуналку зросла на 50%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 15:21

За 2020 кількість боргів за комуналку зросла на 50%

Пропонуємо до обговорення:
342 232 проваджень відкрито щодо українців, які не сплатили комунальні послуги у 2020 році.

Дивися повний текст За 2020 кількість боргів за комуналку зросла на 50%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92859
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найпопулярніший автомобіль 2020 року
R2 » Суб 06 бер, 2021 13:21
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 бер, 2021 13:21
astatempo
Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і...
R2 » Сер 03 бер, 2021 09:50
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 09:50
p_a_l
Середня зарплата українців за рік зросла на 15%
R2 » Вів 02 бер, 2021 11:10
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 11:11
olga26176

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.