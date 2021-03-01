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За що у платника податків
можуть заарештувати майно -...

За що у платника податків можуть заарештувати майно -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 16:18

За що у платника податків можуть заарештувати майно -...

Пропонуємо до обговорення:
З 22 лютого 2021 року розширено перелік обставин, за яких можуть застосувати адміністративний арешт майна платника податків.

Дивися повний текст За що у платника податків можуть заарештувати майно - відповідь ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 16:19

Короче, бизнесом надо заниматься абсолютно голым без какого нибудь имущества. Иначе типа законным методом могут сделать гопстоп.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 16:20

Статейка кстати готовит всех к тому что именно это и будет. Тут всегда подобное происходит перед большим шухером.
p_a_l
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