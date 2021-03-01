З 22 лютого 2021 року розширено перелік обставин, за яких можуть застосувати адміністративний арешт майна платника податків.
Дивися повний текст За що у платника податків можуть заарештувати майно - відповідь ДПС.
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Додано: Пон 08 бер, 2021 16:18
За що у платника податків можуть заарештувати майно -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За що у платника податків можуть заарештувати майно - відповідь ДПС.
Додано: Пон 08 бер, 2021 16:19
Короче, бизнесом надо заниматься абсолютно голым без какого нибудь имущества. Иначе типа законным методом могут сделать гопстоп.
Додано: Пон 08 бер, 2021 16:20
Статейка кстати готовит всех к тому что именно это и будет. Тут всегда подобное происходит перед большим шухером.
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