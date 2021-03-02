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До України вже переїхали майже
40 білоруських ІТ-компаній

До України вже переїхали майже 40 білоруських ІТ-компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 18:05

До України вже переїхали майже 40 білоруських ІТ-компаній

Пропонуємо до обговорення:
В Україну вже переїхало майже 40 білоруських ІТ-компаній із загальною кількістю близько 2 тис. співробітників.

Дивися повний текст До України вже переїхали майже 40 білоруських ІТ-компаній.
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