В Україну вже переїхало майже 40 білоруських ІТ-компаній із загальною кількістю близько 2 тис. співробітників.
Дивися повний текст До України вже переїхали майже 40 білоруських ІТ-компаній.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 бер, 2021 18:05
До України вже переїхали майже 40 білоруських ІТ-компаній
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До України вже переїхали майже 40 білоруських ІТ-компаній.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|