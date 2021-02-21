Компанія почала випускати власні “аналоги” програм Google.
Дивися повний текст Huawei випустила свій “аналог” поштового сервісу Gmail.
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Додано: Пон 08 бер, 2021 18:46
Huawei випустила свій “аналог” поштового сервісу Gmail
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Дивися повний текст Huawei випустила свій “аналог” поштового сервісу Gmail.
Додано: Пон 08 бер, 2021 18:46
Коллега купил хаувей, почти за косарь. Месяц е*ли со всякими рутами, но так до конца не получилось, сидит без гмыла и еще без пары важных для него сервисов. Спрашивается, и нахиба оно надо, этот хуявей.
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