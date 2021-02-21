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Huawei випустила свій “аналог”
поштового сервісу Gmail

Huawei випустила свій “аналог” поштового сервісу Gmail
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 18:46

Huawei випустила свій “аналог” поштового сервісу Gmail

Пропонуємо до обговорення:
Компанія почала випускати власні “аналоги” програм Google.

Дивися повний текст Huawei випустила свій “аналог” поштового сервісу Gmail.
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 18:46

Коллега купил хаувей, почти за косарь. Месяц е*ли со всякими рутами, но так до конца не получилось, сидит без гмыла и еще без пары важных для него сервисов. Спрашивается, и нахиба оно надо, этот хуявей.
summacut
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