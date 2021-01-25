Українці масово скаржаться на збої в роботі сайтів облгазів. Через це користувачі не можуть передати показники газових лічильників у своїх електронних кабінетах.
Дивися повний текст Якщо на сайті облгазу збій: як ще передати показники лічильника.
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Додано: Пон 08 бер, 2021 19:19
Якщо на сайті облгазу збій: як ще передати показники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо на сайті облгазу збій: як ще передати показники лічильника.
Додано: Пон 08 бер, 2021 19:20
Наша действительность - сбой у облгазов, а париться должны потребители.
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