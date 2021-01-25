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Якщо на сайті облгазу збій:
як ще передати показники...

Якщо на сайті облгазу збій: як ще передати показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 19:19

Якщо на сайті облгазу збій: як ще передати показники...

Пропонуємо до обговорення:
Українці масово скаржаться на збої в роботі сайтів облгазів. Через це користувачі не можуть передати показники газових лічильників у своїх електронних кабінетах.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 19:20

Наша действительность - сбой у облгазов, а париться должны потребители.
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