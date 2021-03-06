У Києві в квартирній черзі перебуває 68 тис. 258 осіб.
Дивися повний текст Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній черзі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 бер, 2021 19:31
Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній черзі.
Додано: Пон 08 бер, 2021 19:31
Совдепія нікуди не ділася, коли вже врешті перестанемо будувати " соціалізм" для суддів, прокурорів і силовиків і декларувати права на безкоштовне житло та медицину. Для звичайних людей деклараціями і закінчується!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|