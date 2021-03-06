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Нерухомість: скільки людей в
Україні стоїть у квартирній...

Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 19:31

Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в квартирній черзі перебуває 68 тис. 258 осіб.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 19:31

Совдепія нікуди не ділася, коли вже врешті перестанемо будувати " соціалізм" для суддів, прокурорів і силовиків і декларувати права на безкоштовне житло та медицину. Для звичайних людей деклараціями і закінчується!
bobo
 
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