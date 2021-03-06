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В Україні за рік відремонтують
та збудують 150 мостів

В Україні за рік відремонтують та збудують 150 мостів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 19:55

В Україні за рік відремонтують та збудують 150 мостів

Пропонуємо до обговорення:
За програмою «Великого будівництва» Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) у 2021 році планує збудувати, реконструювати чи відремонтувати 150 мостів.

Дивися повний текст В Україні за рік відремонтують та збудують 150 мостів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 19:55

А денег на все хватит?
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