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Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 бер, 2021 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Про те, коли запланований перехід на літній час.
Дивися повний текст Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не встигне скасувати літній час
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Додано: Вів 09 бер, 2021 07:52
Если бы часы перевели на пару лет назад я бы за других проголосовал
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welmexplus
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