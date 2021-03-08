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Коли в Україні знову переведуть
годинник, якщо Рада не...

Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 07:52

Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, коли запланований перехід на літній час.

Дивися повний текст Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не встигне скасувати літній час.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 07:52

Если бы часы перевели на пару лет назад я бы за других проголосовал
welmexplus
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