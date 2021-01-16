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Mastercard і Samsung випустять картку зі сканером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 бер, 2021 09:22
Пропонуємо до обговорення:
Компанії оголосили про співпрацю з метою розробки біометричної карти з вбудованим сканером відбитків. Таким чином можна підвищити безпеку транзакцій і повністю виключити фізичний контакт з платіжними терміналами.
Дивися повний текст Mastercard і Samsung випустять картку зі сканером відбитка пальця
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Додано: Вів 09 бер, 2021 09:23
Они наверно про биометрические паспорта с отпечатками ничего не слышали.
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