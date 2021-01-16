RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Mastercard і Samsung випустять
картку зі сканером...

Mastercard і Samsung випустять картку зі сканером...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:22

Mastercard і Samsung випустять картку зі сканером...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії оголосили про співпрацю з метою розробки біометричної карти з вбудованим сканером відбитків. Таким чином можна підвищити безпеку транзакцій і повністю виключити фізичний контакт з платіжними терміналами.

Дивися повний текст Mastercard і Samsung випустять картку зі сканером відбитка пальця.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:23

Они наверно про биометрические паспорта с отпечатками ничего не слышали.
Слив базы и плакали чьи то денежки
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Концепт AR-окулярів Samsung, які схожі на звичайні...
R2 » Вів 23 лют, 2021 13:15
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 13:15
papazina
ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...
R2 » Чет 28 січ, 2021 06:27
2 212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2021 16:57
Zergio
Samsung представив телевізор із технологією одночасного...
R2 » Суб 16 січ, 2021 02:23
1 314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 02:24
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (30634)
09.03.2021 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.