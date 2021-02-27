У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 33,7 тис. легкових авто.
Дивися повний текст Продажі єврономерів зросли: Топ-5 найпопулярніших авто у лютому.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 09:26
Продажі єврономерів зросли: Топ-5 найпопулярніших авто у...
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Дивися повний текст Продажі єврономерів зросли: Топ-5 найпопулярніших авто у лютому.
Додано: Вів 09 бер, 2021 09:26
При чем тут блъ "еврономера", когда речь идет о легально импортированных (растаможенных и зарегистрированных) машинах?! Причем значительная часть не из ЕС, а из США...
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