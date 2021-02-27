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Продажі єврономерів зросли:
Топ-5 найпопулярніших авто у...

Продажі єврономерів зросли: Топ-5 найпопулярніших авто у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:26

Продажі єврономерів зросли: Топ-5 найпопулярніших авто у...

Пропонуємо до обговорення:
У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 33,7 тис. легкових авто.

Дивися повний текст Продажі єврономерів зросли: Топ-5 найпопулярніших авто у лютому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:26

При чем тут блъ "еврономера", когда речь идет о легально импортированных (растаможенных и зарегистрированных) машинах?! Причем значительная часть не из ЕС, а из США...
panzershreck1921
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