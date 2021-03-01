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Михайло Федоров:
Bitcoin — чи скоро межа

Михайло Федоров: Bitcoin — чи скоро межа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 10:45

Михайло Федоров: Bitcoin — чи скоро межа

Пропонуємо до обговорення:
За 8 років Bitcoin заріс в ціні в 1000 разів.

Дивися повний текст Михайло Федоров: Bitcoin — чи скоро межа.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 10:45

Для снижения стоимости ограничение есть - максимум может упасть на 100%. А вот для роста стоимости действительно ограничений нет! Ну нет математически доказанного потолка.
Если бы автор был знаком с арифметикой, то понимал бы такие очевидные вещи.
Ferox
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