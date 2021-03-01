За 8 років Bitcoin заріс в ціні в 1000 разів.
Дивися повний текст Михайло Федоров: Bitcoin — чи скоро межа.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 бер, 2021 10:45
Михайло Федоров: Bitcoin — чи скоро межа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Михайло Федоров: Bitcoin — чи скоро межа.
Додано: Вів 09 бер, 2021 10:45
Для снижения стоимости ограничение есть - максимум может упасть на 100%. А вот для роста стоимости действительно ограничений нет! Ну нет математически доказанного потолка.
Если бы автор был знаком с арифметикой, то понимал бы такие очевидные вещи.
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|