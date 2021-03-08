У Мінфіні не бачать економічних передумов для дефолту в Україні.
Дивися повний текст Економічних передумов для дефолту в Україні немає — міністр фінансів.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 13:25
Економічних передумов для дефолту в Україні немає —...
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Дивися повний текст Економічних передумов для дефолту в Україні немає — міністр фінансів.
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