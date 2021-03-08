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Економічних передумов для
дефолту в Україні немає —...

Економічних передумов для дефолту в Україні немає —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 13:25

Економічних передумов для дефолту в Україні немає —...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінфіні не бачать економічних передумов для дефолту в Україні.

Дивися повний текст Економічних передумов для дефолту в Україні немає — міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 13:26

именно после такого заявления ЕБН - и начался дефолт в РФ ))).
RomanTik
 
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