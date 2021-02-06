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Купівля квартири на «вторинці»:
як убезпечити себе від...

Купівля квартири на «вторинці»: як убезпечити себе від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 15:20

Купівля квартири на «вторинці»: як убезпечити себе від...

Пропонуємо до обговорення:
При купівлі житла на вторинному ринку варто провести ретельну перевірку інформації про обраний об'єкт нерухомості.

Дивися повний текст Купівля квартири на «вторинці»: як убезпечити себе від шахраїв (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 15:20

Ще не мішало б самого нотаріуса перевірити!
1976romiro
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