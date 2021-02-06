При купівлі житла на вторинному ринку варто провести ретельну перевірку інформації про обраний об'єкт нерухомості.
Дивися повний текст Купівля квартири на «вторинці»: як убезпечити себе від шахраїв (інфографіка).
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Додано: Вів 09 бер, 2021 15:20
Купівля квартири на «вторинці»: як убезпечити себе від...
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Дивися повний текст Купівля квартири на «вторинці»: як убезпечити себе від шахраїв (інфографіка).
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