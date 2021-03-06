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Китай запустив
COVID-паспорти для подорожей

Китай запустив COVID-паспорти для подорожей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 17:39

Китай запустив COVID-паспорти для подорожей

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія запропонує ввести паспорт COVID-вакцинації до літа.

Дивися повний текст Китай запустив COVID-паспорти для подорожей.
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 17:40

не виключено, що щеплені люди все ще можуть бути заражені вірусом
А ще можна заразитися вірусом одразу після тесту і в'їхати в країну вже зараженим, а ще можна підхопити 100500 різних хвороб окрім коронавірусу. Навіщо тоді ці "паспорти вакцинації", якщо не довіряти вакцині?
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