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Президент планує за 10 років подолати розруху в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 бер, 2021 18:08
Пропонуємо до обговорення:
В Україні почалася реалізація програми "Нове село" з відновлення українських сіл і життя в них.
Дивися повний текст Президент планує за 10 років подолати розруху в українських селах
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Додано: Вів 09 бер, 2021 18:08
И дирижабль еще запустят обязательно
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