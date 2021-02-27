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Президент планує за 10
років подолати розруху в...

Президент планує за 10 років подолати розруху в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 18:08

Президент планує за 10 років подолати розруху в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почалася реалізація програми "Нове село" з відновлення українських сіл і життя в них.

Дивися повний текст Президент планує за 10 років подолати розруху в українських селах.
R2
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