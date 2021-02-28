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МОЗ оштрафує «Лекхім» через недотримання термінів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 18:08
Пропонуємо до обговорення:
МОЗ України планує оштрафувати компанію-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставлення китайської ковід-вакцин Sinovac.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 18:09
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