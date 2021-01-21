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Повністю відкриті для
подорожей 5 країн

Повністю відкриті для подорожей 5 країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 19:19

Повністю відкриті для подорожей 5 країн

Пропонуємо до обговорення:
Лише в п’яти країнах світу наразі немає коронавірусних обмежень на в’їзд для іноземних туристів.

Дивися повний текст Повністю відкриті для подорожей 5 країн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 19:19

Сейчас надо думать о здоровье а не путешествиях.
Investor_K
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В ті локації ще пробуй доберися...
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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