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Повністю відкриті для подорожей 5 країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 бер, 2021 19:19
Пропонуємо до обговорення:
Лише в п’яти країнах світу наразі немає коронавірусних обмежень на в’їзд для іноземних туристів.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 19:19
Сейчас надо думать о здоровье а не путешествиях.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 19:48
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