Венесуела на тлі гіперінфляції запускає в обіг нові банкноти номіналом 200 тис., 500 тис. і 1 млн боліварів.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 19:46
Венесуела вводить банкноти номіналом 1 мільйон боліварів
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Дивися повний текст Венесуела вводить банкноти номіналом 1 мільйон боліварів.
Додано: Вів 09 бер, 2021 19:47
Не встигне той болівар номіналом в лимон доплисти від гознаку до берегів братської Венесуели як вже треба буде і 2 млн і 5 друкувати...
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