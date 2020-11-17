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Венесуела вводить банкноти
номіналом 1 мільйон боліварів

Венесуела вводить банкноти номіналом 1 мільйон боліварів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 19:46

Венесуела вводить банкноти номіналом 1 мільйон боліварів

Пропонуємо до обговорення:
Венесуела на тлі гіперінфляції запускає в обіг нові банкноти номіналом 200 тис., 500 тис. і 1 млн боліварів.

Дивися повний текст Венесуела вводить банкноти номіналом 1 мільйон боліварів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 19:47

Не встигне той болівар номіналом в лимон доплисти від гознаку до берегів братської Венесуели як вже треба буде і 2 млн і 5 друкувати...
nighthawk5
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