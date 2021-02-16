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МОЗ оновив карантинні зони:
які області в «червоній зоні»

МОЗ оновив карантинні зони: які області в «червоній зоні»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:13

МОЗ оновив карантинні зони: які області в «червоній зоні»

Пропонуємо до обговорення:
У червоній зоні значаться чотири області: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька

Дивися повний текст МОЗ оновив карантинні зони: які області в «червоній зоні».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:14

чего то похоже не помогает вакцинация судя по данным из статьи - тогда какой прок в ней?
kogut4433
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