У червоній зоні значаться чотири області: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька
Дивися повний текст МОЗ оновив карантинні зони: які області в «червоній зоні».
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Додано: Вів 09 бер, 2021 20:13
МОЗ оновив карантинні зони: які області в «червоній зоні»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ оновив карантинні зони: які області в «червоній зоні».
Додано: Вів 09 бер, 2021 20:14
чего то похоже не помогает вакцинация судя по данным из статьи - тогда какой прок в ней?
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