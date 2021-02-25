Глава Державної фіскальної служби України Вадим Мельник оцінює масштаби шахрайства з податком на додану вартість в розмірі 4 млрд грн в місяць.
Дивися повний текст Голова Фіскальної служби оцінив масштаб шахрайства з ПДВ у 4 млрд на місяць.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 бер, 2021 20:59
Голова Фіскальної служби оцінив масштаб шахрайства з ПДВ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Фіскальної служби оцінив масштаб шахрайства з ПДВ у 4 млрд на місяць.
Додано: Вів 09 бер, 2021 20:59
Человека аж распирает поделиться своим счастьем с гражданами :) Мы за вас, ваших друзей очень рады ;)
|