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Голова Фіскальної служби оцінив
масштаб шахрайства з ПДВ...

Голова Фіскальної служби оцінив масштаб шахрайства з ПДВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:59

Голова Фіскальної служби оцінив масштаб шахрайства з ПДВ...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної фіскальної служби України Вадим Мельник оцінює масштаби шахрайства з податком на додану вартість в розмірі 4 млрд грн в місяць.

Дивися повний текст Голова Фіскальної служби оцінив масштаб шахрайства з ПДВ у 4 млрд на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:59

Человека аж распирает поделиться своим счастьем с гражданами :) Мы за вас, ваших друзей очень рады ;)
Igorten
 
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