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Гетманцев: перемогою податкової
амністії буде виведення...

Гетманцев: перемогою податкової амністії буде виведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 21:18

Гетманцев: перемогою податкової амністії буде виведення...

Пропонуємо до обговорення:
Перемогою податкової амністії буде виведення $ 20 млрд з тіньової економіки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев: перемогою податкової амністії буде виведення $20 млрд із «тіні».
R2
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