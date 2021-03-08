Данило Гетманцев заявив, що бюджет України є найнижчим в Європі, бо у нас найбільша тіньова економіка.
Дивися повний текст В Україні готові знизити податки, але є умова - Гетманцев.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 21:34
В Україні готові знизити податки, але є умова - Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні готові знизити податки, але є умова - Гетманцев.
Додано: Вів 09 бер, 2021 21:34
Як багато можна говорити ні про що!
А про те що корупція це теж тіньовий податок ні слова!
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