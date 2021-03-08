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В Україні готові знизити податки,
але є умова - Гетманцев

В Україні готові знизити податки, але є умова - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 21:34

В Україні готові знизити податки, але є умова - Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Данило Гетманцев заявив, що бюджет України є найнижчим в Європі, бо у нас найбільша тіньова економіка.

Дивися повний текст В Україні готові знизити податки, але є умова - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 21:34

Як багато можна говорити ні про що!
А про те що корупція це теж тіньовий податок ні слова!
w1961
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