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У Штатах представили
робота-охоронця (відео)

У Штатах представили робота-охоронця (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 22:44

У Штатах представили робота-охоронця (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Westland Real Estate Group представила повністю автономного робота, який охоронятиме прибудинкові території на північному-сході Лас-Вегасу.

Дивися повний текст У Штатах представили робота-охоронця (відео).
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