Американська компанія Westland Real Estate Group представила повністю автономного робота, який охоронятиме прибудинкові території на північному-сході Лас-Вегасу.
Дивися повний текст У Штатах представили робота-охоронця (відео).
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Додано: Вів 09 бер, 2021 22:44
У Штатах представили робота-охоронця (відео)
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Дивися повний текст У Штатах представили робота-охоронця (відео).
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