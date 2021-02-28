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Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 бер, 2021 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Жителі Швейцарії на референдумі відкинули закон, який регулює пропоновану систему електронної ідентифікації через побоювання з приводу захисту даних.
Дивися повний текст Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через побоювання щодо безпеки даних
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Додано: Сер 10 бер, 2021 08:29
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