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Швейцарці відмовилися від
цифрової ідентифікації через...

Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 08:29

Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Швейцарії на референдумі відкинули закон, який регулює пропоновану систему електронної ідентифікації через побоювання з приводу захисту даних.

Дивися повний текст Швейцарці відмовилися від цифрової ідентифікації через побоювання щодо безпеки даних.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 08:29

Все таки есть у кого то мозги в голове.
p_a_l
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