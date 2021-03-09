В Україні в 2021 році змінять правила покупки доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.
Дивися повний текст Долари в Україні купуватимуть за новими правилами.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 09:13
Долари в Україні купуватимуть за новими правилами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долари в Україні купуватимуть за новими правилами.
Додано: Сер 10 бер, 2021 09:14
Кому нужны эти бумажки, наступила эра криптовалют и кто быстрее это осознает, тот предотвратить обесценивание своих финансов.
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