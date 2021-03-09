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Долари в Україні купуватимуть
за новими правилами

Долари в Україні купуватимуть за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 09:13

Долари в Україні купуватимуть за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2021 році змінять правила покупки доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.

Дивися повний текст Долари в Україні купуватимуть за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 09:14

Кому нужны эти бумажки, наступила эра криптовалют и кто быстрее это осознает, тот предотвратить обесценивание своих финансов.
electronnic_sar
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