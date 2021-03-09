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В Україні хочуть підвищити тариф
на передачу електроенергії

В Україні хочуть підвищити тариф на передачу електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 09:37

В Україні хочуть підвищити тариф на передачу електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на послуги з передачі електричної енергії на 2021 рік з 01.04.2021 становитиме 300,6 гривні за МВт-год (без ПДВ).

Дивися повний текст В Україні хочуть підвищити тариф на передачу електроенергії.
R2
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Ratatui
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Зачем повышать цены ещё выше за это людям платить накладно
elenachepkoy
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