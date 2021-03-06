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Медичні послуги, які
з'являться в «Дії» до 2023 року

Медичні послуги, які з'являться в «Дії» до 2023 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 10:25

Медичні послуги, які з'являться в «Дії» до 2023 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Дивися повний текст Медичні послуги, які з'являться в «Дії» до 2023 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 10:25

Додайте в Дію можливість отримати свою ділянку кожному громадянину.
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 11:12

Коли з’являться медикаменти за Улянині гроші для онкохворих?
Псевдо дією грузіть віртуальних больних.
Нам реальним потрібні реальні ліки в лікарнях, а не відосіки стєпашки і гопкомпаніі.
igorbuda52
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