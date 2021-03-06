Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.
Дивися повний текст Медичні послуги, які з'являться в «Дії» до 2023 року.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 10:25
Медичні послуги, які з'являться в «Дії» до 2023 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медичні послуги, які з'являться в «Дії» до 2023 року.
Додано: Сер 10 бер, 2021 11:12
Коли з’являться медикаменти за Улянині гроші для онкохворих?
Псевдо дією грузіть віртуальних больних.
Нам реальним потрібні реальні ліки в лікарнях, а не відосіки стєпашки і гопкомпаніі.
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