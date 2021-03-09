Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.
Дивися повний текст Лазебна обіцяє зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 11:07
Лазебна обіцяє зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна обіцяє зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.
Додано: Сер 10 бер, 2021 11:07
Що воно несе?
Цифра буде.
Але добра можна буде купити значно менше ніж нині за 3500.
Та й нині за 3500 купуєм значно менше, ніж в 2015 за вдвічі меншу пенсію.
Але зедовбням главноє
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