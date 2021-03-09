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Лазебна обіцяє зростання пенсій
в Україні до 7 тисяч гривень

Лазебна обіцяє зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 11:07

Лазебна обіцяє зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Дивися повний текст Лазебна обіцяє зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 11:07

Що воно несе?
Цифра буде.
Але добра можна буде купити значно менше ніж нині за 3500.
Та й нині за 3500 купуєм значно менше, ніж в 2015 за вдвічі меншу пенсію.
Але зедовбням главноє
igorbuda52
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