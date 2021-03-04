Кабмін заборонив пасажирські перевезення в регіонах...
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Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в регіонах "червоної" зони. В зокрема, під заборону потрапили пасажирські перевезення у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, передає телеграм-канал "Коронавірус.інфо" .