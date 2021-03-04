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Кабмін заборонив пасажирські
перевезення в регіонах...

Кабмін заборонив пасажирські перевезення в регіонах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 12:19

Кабмін заборонив пасажирські перевезення в регіонах...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в регіонах "червоної" зони. В зокрема, під заборону потрапили пасажирські перевезення у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, передає телеграм-канал "Коронавірус.інфо" .

Дивися повний текст Кабмін заборонив пасажирські перевезення в регіонах «червоної» зони.
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