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У 2020 Україна виплатила
МВФ $4 млн неустойки за...

У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 13:22

У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 4 млн доларів відсотків за невибрані транші в 2020 році.

Дивися повний текст У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за невибрані транші.
R2
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не жалко! Гроші МВФ як кров для наших вен!
kdevil
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 13:27

Re: У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за...

Тут могла быть вставка видео как Голобородько посылает в ж*** МВФ
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 13:32

R2 То есть стоимость заимствований МВФ без Commitment fee составила в 2020 году 2,59% годовых, а вместе с комиссией 2,63% годовых. А по депозитам в ощадбанке: 3 Місяці 0.10%
6 Місяців 0.20%, 12 Місяців 0.30%.
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