Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 4 млн доларів відсотків за невибрані транші в 2020 році.
Дивися повний текст У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за невибрані транші.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 13:22
У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за невибрані транші.
Додано: Сер 10 бер, 2021 13:27
Re: У 2020 Україна виплатила МВФ $4 млн неустойки за...
Тут могла быть вставка видео как Голобородько посылает в ж*** МВФ
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 10 бер, 2021 13:32
R2 То есть стоимость заимствований МВФ без Commitment fee составила в 2020 году 2,59% годовых, а вместе с комиссией 2,63% годовых. А по депозитам в ощадбанке: 3 Місяці 0.10%
6 Місяців 0.20%, 12 Місяців 0.30%.
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