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Українські єврооблігації впали
на 1000 базисних пунктів...

Українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 13:35

Українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів...

Пропонуємо до обговорення:
За останні 30 днів українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів.

Дивися повний текст Українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів за останні 30 днів, - Кухар.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 13:35

болтун . уже "зраду " увидел .
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