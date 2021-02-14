За останні 30 днів українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів.
Дивися повний текст Українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів за останні 30 днів, - Кухар.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 13:35
Українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів...
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Дивися повний текст Українські єврооблігації впали на 1000 базисних пунктів за останні 30 днів, - Кухар.
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