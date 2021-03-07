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Україна виплатила МВФ
$213,1 млн у лютому

Україна виплатила МВФ $213,1 млн у лютому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 14:56

Україна виплатила МВФ $213,1 млн у лютому

Пропонуємо до обговорення:
Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 213,1 млн доларів у лютому.

Дивися повний текст Україна виплатила МВФ $213,1 млн у лютому.
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 14:56

Зато ОВГЗ в отличие от МВФ не требуют непонятных законов и продажи земли
blueiceua
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