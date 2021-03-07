Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 213,1 млн доларів у лютому.
Дивися повний текст Україна виплатила МВФ $213,1 млн у лютому.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 14:56
Україна виплатила МВФ $213,1 млн у лютому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виплатила МВФ $213,1 млн у лютому.
Додано: Сер 10 бер, 2021 14:56
Зато ОВГЗ в отличие от МВФ не требуют непонятных законов и продажи земли
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