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На українців почали брати кредити
через популярні месенджери

На українців почали брати кредити через популярні месенджери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 15:12

На українців почали брати кредити через популярні месенджери

Пропонуємо до обговорення:
Злочинці придумали новий варіант обману людей в інтернеті – вони створюють «фейкові» пропозиції роботи на спеціальних сайтах і чекають резюме. Потім проводять співбесіду, вітають з працевлаштуванням, просять надіслати пакет документів, а потім оформляють кредит на ваше ім’я.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 15:12

Бред. Ну и каким образом наличие документов, даже не заверенных пострадавшим, дает возможность обязать его погашать кредит? Он где-то подписывается под обязательствами? Нет.
Можно смело посылать такие микрофинансовые организации подальше, если скажут что вы что-то им там должны.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 15:19

Мікрофінансові "роздавалки" перераховують кошти на карту. Тут співробітники "роздавалок" перераховують кошти не власнику паспорта, а своїм подільникам. А колекторам дають інфо паспорта і телефону лівої людини. Потім цим хамовитим вилупкам, які телефонують, приходиться вправляти мізки.
daonet
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