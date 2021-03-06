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Суд стягнув на користь АМПУ
понад 2,7 млн гривень з...

Суд стягнув на користь АМПУ понад 2,7 млн гривень з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:31

Суд стягнув на користь АМПУ понад 2,7 млн гривень з...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Одеської області стягнув на користь держпідприємства «Адміністрація морських портів України» понад 2,7 млн грн з компанії Mister Drake PC, яка є власником танкера «Делфі», який зазнав аварії в 2019 році на пляжі Одеси.

Дивися повний текст Суд стягнув на користь АМПУ понад 2,7 млн гривень з власника танкера Delfi.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:31

Чтоб автору и перепостерам статьи зряплаты платили так, как суд что-то взыскал. На самом деле суд только согласился, что надо бы заплатить. Скорее всего этим дело и закончится.
moveton
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