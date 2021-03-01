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Аналітики спрогнозували
швидкий обвал: коли краще...

Аналітики спрогнозували швидкий обвал: коли краще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:37

Аналітики спрогнозували швидкий обвал: коли краще...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому на фінансових ринках можливий дуже швидкий і глибокий провал.

Дивися повний текст Аналітики спрогнозували швидкий обвал: коли краще купувати криптовалюту і золото.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:38

"Купить акции золотодобывающих компаний. Например, «Полюс Золото»."

Молодцы такие рекомендации размещать. Забыли Газпром...., может проинвестировать всю промышленность соседа.
Бывалый
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