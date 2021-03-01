При цьому на фінансових ринках можливий дуже швидкий і глибокий провал.
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували швидкий обвал: коли краще купувати криптовалюту і золото.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 17:37
Аналітики спрогнозували швидкий обвал: коли краще...
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Дивися повний текст Аналітики спрогнозували швидкий обвал: коли краще купувати криптовалюту і золото.
Додано: Сер 10 бер, 2021 17:38
"Купить акции золотодобывающих компаний. Например, «Полюс Золото»."
Молодцы такие рекомендации размещать. Забыли Газпром...., может проинвестировать всю промышленность соседа.
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