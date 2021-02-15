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Терміни встановлення газових
лічильників перенесли:...

Терміни встановлення газових лічильників перенесли:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:44

Терміни встановлення газових лічильників перенесли:...

Пропонуємо до обговорення:
Терміни встановлення газових лічильників для домогосподарств перенесли з 2021-го до січня 2023 року.

Дивися повний текст Терміни встановлення газових лічильників перенесли: скільки доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:44

"Счетчик нужно ставить в любом случае, даже если в результате придется платить за газ больше" - Кому нужно?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 17:50

Re: Терміни встановлення газових лічильників перенесли:...

В очередной раз проведут стоимость счетчиков через тариф.
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 18:54

4 до 7 тыс- Чем он отличается от водяного за 300 грн?
И пройдет ли он поверку?
p_a_l
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