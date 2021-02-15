Терміни встановлення газових лічильників для домогосподарств перенесли з 2021-го до січня 2023 року.
Дивися повний текст Терміни встановлення газових лічильників перенесли: скільки доведеться платити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 бер, 2021 17:44
Терміни встановлення газових лічильників перенесли:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Терміни встановлення газових лічильників перенесли: скільки доведеться платити.
Додано: Сер 10 бер, 2021 17:44
"Счетчик нужно ставить в любом случае, даже если в результате придется платить за газ больше" - Кому нужно?
Додано: Сер 10 бер, 2021 17:50
Re: Терміни встановлення газових лічильників перенесли:...
В очередной раз проведут стоимость счетчиков через тариф.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 10 бер, 2021 18:54
4 до 7 тыс- Чем он отличается от водяного за 300 грн?
И пройдет ли он поверку?
Зараз переглядають цей форум: мимокрокодил і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|