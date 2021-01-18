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«Укренерго» побудує під Києвом
підстанцію за $32 мільйони

«Укренерго» побудує під Києвом підстанцію за $32 мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 18:00

«Укренерго» побудує під Києвом підстанцію за $32 мільйони

Пропонуємо до обговорення:
"Укренерго" розпочало будівництво підстанції (ПС) 330 кВ "Західна" із заходами ЛЕП 330 кВ поблизу села Гореничі в Київській області.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 18:00

Стоит только порадоваться за корейцев, китайцев, посредников.
Kudrjavuy
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