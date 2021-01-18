"Укренерго" розпочало будівництво підстанції (ПС) 330 кВ "Західна" із заходами ЛЕП 330 кВ поблизу села Гореничі в Київській області.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 18:00
«Укренерго» побудує під Києвом підстанцію за $32 мільйони
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Дивися повний текст «Укренерго» побудує під Києвом підстанцію за $32 мільйони.
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