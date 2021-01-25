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Мінфін розмістив облігацій
ще на 5,2 мільярда

Мінфін розмістив облігацій ще на 5,2 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 19:10

Мінфін розмістив облігацій ще на 5,2 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

Дивися повний текст Мінфін розмістив облігацій ще на 5,2 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 19:10

Минфин кроме как брать в долг выпуская бесконтрольно ОВГЗ вообще работает? С такими темпами скоро каждая вторая гривна будет идти на обслуживание долгов,вроде и страна не маленькая а найти адекватных профи в правительство не судьба,упырь на упыре другого слов не найти...
livs375
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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