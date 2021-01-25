Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
Дивися повний текст Мінфін розмістив облігацій ще на 5,2 мільярда.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 19:10
Мінфін розмістив облігацій ще на 5,2 мільярда
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Дивися повний текст Мінфін розмістив облігацій ще на 5,2 мільярда.
Додано: Сер 10 бер, 2021 19:10
Минфин кроме как брать в долг выпуская бесконтрольно ОВГЗ вообще работает? С такими темпами скоро каждая вторая гривна будет идти на обслуживание долгов,вроде и страна не маленькая а найти адекватных профи в правительство не судьба,упырь на упыре другого слов не найти...
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