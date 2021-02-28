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Нова пошта підвищує тарифи

Нова пошта підвищує тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 21:57

Нова пошта підвищує тарифи

Пропонуємо до обговорення:
З 20 березня починають діяти оновлені тарифи Нової пошти на послуги доставки та пакування відправлень.

Дивися повний текст Нова пошта підвищує тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 21:58

Не нажрутся никак.
Пришел на новое отделение с толстенной коробкой. Стоит приемщик, думает - Может в обрештовку? -
p_a_l
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