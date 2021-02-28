З 20 березня починають діяти оновлені тарифи Нової пошти на послуги доставки та пакування відправлень.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 21:57
Нова пошта підвищує тарифи
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Дивися повний текст Нова пошта підвищує тарифи.
Додано: Сер 10 бер, 2021 21:58
Не нажрутся никак.
Пришел на новое отделение с толстенной коробкой. Стоит приемщик, думает - Может в обрештовку? -
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