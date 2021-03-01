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Великі компанії навряд чи почнуть інвестувати в Bitcoin...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 бер, 2021 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin різко подорожчав, коли стало відомо, що компанія Tesla інвестувала в цю криптовалюту $1,5 млрд, але інші компанії навряд чи підуть за прикладом компанії Ілона Маска, оскільки їх лякає волатильність Bitcoin.
Дивися повний текст Великі компанії навряд чи почнуть інвестувати в Bitcoin - JPMorgan
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