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Великі компанії навряд чи
почнуть інвестувати в Bitcoin...

Великі компанії навряд чи почнуть інвестувати в Bitcoin...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 22:09

Великі компанії навряд чи почнуть інвестувати в Bitcoin...

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin різко подорожчав, коли стало відомо, що компанія Tesla інвестувала в цю криптовалюту $1,5 млрд, але інші компанії навряд чи підуть за прикладом компанії Ілона Маска, оскільки їх лякає волатильність Bitcoin.

Дивися повний текст Великі компанії навряд чи почнуть інвестувати в Bitcoin - JPMorgan.
R2
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