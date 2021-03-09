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В Україні планують
врегулювати ситуацію із...

В Україні планують врегулювати ситуацію із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 22:24

В Україні планують врегулювати ситуацію із...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні отримувачів субсидій може стати більше.

Дивися повний текст В Україні планують врегулювати ситуацію із заборгованістю за комуналку - план Шмигаля.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 22:24

Сначала цены надо нормальные сделать, а потом разрабатывать механизмы. А то предыдущий механизм убил большинство платежей. Народу внушали, что ему нечего волноваться за цену - все покроется субсидией. В результате у монополистов (у тех, кто присвоил богатства Украины) - желание получить сверхприбыль, а большинству людей - платить нечем.
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 22:54

Re: В Україні планують врегулювати ситуацію із...

Февраль - ЦО те же 3050, что и январь. Нравится жить в стране - плати, не жри, - но плати. Не важно, что карантин, безработица - плати. Видимо отсутствие количества населения не достигло еще необходимого уровня.
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