В Україні отримувачів субсидій може стати більше.
Дивися повний текст В Україні планують врегулювати ситуацію із заборгованістю за комуналку - план Шмигаля.
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Додано: Сер 10 бер, 2021 22:24
В Україні планують врегулювати ситуацію із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують врегулювати ситуацію із заборгованістю за комуналку - план Шмигаля.
Додано: Сер 10 бер, 2021 22:24
Сначала цены надо нормальные сделать, а потом разрабатывать механизмы. А то предыдущий механизм убил большинство платежей. Народу внушали, что ему нечего волноваться за цену - все покроется субсидией. В результате у монополистов (у тех, кто присвоил богатства Украины) - желание получить сверхприбыль, а большинству людей - платить нечем.
Додано: Сер 10 бер, 2021 22:54
Re: В Україні планують врегулювати ситуацію із...
Февраль - ЦО те же 3050, что и январь. Нравится жить в стране - плати, не жри, - но плати. Не важно, что карантин, безработица - плати. Видимо отсутствие количества населения не достигло еще необходимого уровня.
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