RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вченим США вдалося підняти
в повітрі предмет за...

Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 06:55

Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідникам з Пенсільванського університету вдалося підняти в повітря дві невеликі майларові пластини і управляти їхнім рухом тільки за допомогою світла.

Дивися повний текст Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за допомогою світла.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92900
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 06:56

не с помощью света, а с помощью конвекционных потоков воздуха
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3670
З нами з: 26.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vitaliy_berdinskikh і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 26 лис, 2020 12:42
39 5868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 13:58
Kudrjavuy
Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
R2 » Чет 26 лис, 2020 18:33
6 698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 21:27
jyldyrym1
МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300...
R2 » Вів 27 жов, 2020 17:52
6 473
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 11:08
espanol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (30765)
11.03.2021 07:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.