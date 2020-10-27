Дослідникам з Пенсільванського університету вдалося підняти в повітря дві невеликі майларові пластини і управляти їхнім рухом тільки за допомогою світла.
Дивися повний текст Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за допомогою світла.
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Додано: Чет 11 бер, 2021 06:55
Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за...
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Дивися повний текст Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за допомогою світла.
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